Бесплатный период на Обходе Тольятти будет действовать до конца августа.

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Новая автомобильная дорога на территории Самарской области «Обход города Тольятти» будет бесплатной для движения всех транспортных средств до завершения ремонта участка дороги М-5 «Урал», проходящего по плотине Волжской ГЭС (км 970+480 – км 971+890).



Собственник автомобильной дороги ФКУ «Поволжуправтодор» должен выполнить работы по ремонту до 1 сентября 2024 года. В настоящее время пропускная способность ремонтируемого участка ограничена – закрыты две из четырех полос движения.



В целях исключения заторовых ситуаций на автомобильной дороге через плотину Волжской ГЭС действует временное ограничение движения для большегрузного транспорта. Автомобилям общей массой свыше 3,5 тонн запрещено осуществлять проезд по участку дороги ежедневно с 06:00 до 22:00. Ограничение движения будет действовать до 1 сентября, сообщает Минтранс региона.

Таким образом Минтранс опроверг заявление концессионера о том, что проезд по «Обходу Тольятти» станет платным с 14 августа.