Последний раз бесплатно проехать по трассе «Обход Тольятти» можно будет 13 августа

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Начиная с 14 августа водители, которые решат выехать на новую трассу в Самарской области и мост через Волгу в районе села Климовка, должны будут заплатить за проезд.

Об этом говориться в релизе концессионной компании «Обход Тольятти», пишет Обоз.инфо.

Ранее врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев заявлял, что проезд по трассе «Обход Тольятти» будет бесплатным до окончания ремонта на плотине Жигулевской ГЭС. Эти работы планировалось завершить до конца августа.

Между тем, в концессионном соглашении и распоряжении правительства Самарской области от 27 апреля 2024 №184-р прописан тестовый срок в 29 дней. Апеллируя именно к этим документам, в компании «Обход Тольятти» сообщили, что 13 августа станет последним днем, когда по новому мосту и трассе можно будет проехать бесплатно.

После придется заплатить согласно утвержденным тарифам. Для оплаты при въезде на магистраль нужно будет взять из автомата талон с данными о машине и месте въезда, а оплатить в конце – при съезде. Как уже сообщало «Обозрение», на всех пунктах оплаты будет предусмотрено три способа оплаты – наличными, картой или транспондером.

По данным КК «Обход Тольятти», в период бесплатной эксплуатации новой трассой ежедневно пользовались порядка 15 тысяч водителей, что оказалось близко к расчетам самой компании.