Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города

Плодово-ягодных культур собрано более 8,8 тыс. тонн.
В сельскохозяйственных предприятиях Самарской области идет сбор овощей и фруктов
Фотовыставка доступна для всех желающих уже с сегодняшнего дня.
Фотовыставка «Время ТАСС: Куйбышев – Самара» открылась накануне Дня города на площади  Куйбышева
Это самарцы – старшие школьники и студенты, которым уже исполнилось 18 лет.
Более 11 тысяч молодых избирателей впервые проголосуют в Самаре
Форум пройдёт с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти и соберёт участников и гостей из России и иностранных государств.
До конца регистрации в волонтёрскую программу форума «Россия — спортивная держава» осталось 3 дня
Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.
Ночью 13, 14 и 15 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки
В текущем году в регионе появится 100 новых спортсооружений.
В течение лета и в начале осени в регионе появились 42 новых спортсооружения
20 и 21 сентября в Самаре в шахматном клубе имени Льва Полугаевского состоится областной турнир «Шахматная семья».
Любителей шахмат приглашают на семейные соревнования в Самаре
Судьба медалей решилась в дополнительном заезде.
Тольяттинский гонщик Роман Лахбаум  - серебряный призер Кубка России по спидвею
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
12 сентября 2025 12:05
136
14 сентября, в День города, жителей и гостей Самары приглашают на бесплатные автобусные кольцевые экскурсии в сопровождении профессиональных гидов. 

 Автобусы пройдут по двум маршрутам: 

Маршрут № 1: Площадь Кирова – площадь Революции – площадь Кирова.
Путешествие от промышленного сердца Безымянки до исторического центра Самары. Этот маршрут проведет вас сквозь время и архитектурные стили: вы увидите конструктивистские кварталы и сталинский ампир площади Кирова, здания советского периода на улицах Стара-Загора и XXII Партсъезда, современные объекты Московского шоссе и дореволюционную застройку с ее особняками и доходными домами на улицах исторического центра. Экскурсия раскроет всю многогранность города – от купеческой Самары до индустриальной мощи мегаполиса.

Маршрут № 2: Собор Кирилла и Мефодия – остановка ул. Льва Толстого/ул. Мологвардейская – Собор Кирилла и Мефодия.
Старт маршрута – от Собора Кирилла и Мефодия. Далее мы проедем через исторический Постников овраг и сделаем остановку у Самарского филиала Третьяковской галереи. Продолжится маршрут ко Дворцу спорта имени В. Высоцкого и одной из визитных карточек индустриальной Самары — зданию Самарской ГРЭС. Обратный путь пройдет через Театр кукол и Самарскую площадь.

 Экскурсионные автобусы будут курсировать бесплатно по указанным маршрутам 14 сентября с 12:00 до 19:00, интервал движения – 20 минут. 

Напомним, полная программа празднования Дня города опубликована на сайте администрации города Самара https://samadm.ru/city_life/den-goroda-2025.

В центре внимания

Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025, 10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
Сегодня мы уже в одиннадцатый раз отмечаем ставший традиционным региональный праздник - День дружбы народов. Общество
200
В Самарской области открылись избирательные участки
12 сентября 2025, 09:58
В Самарской области открылись избирательные участки
Стартовало голосование на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. Выборы в Самарской области
240
В России начался единый день голосования
12 сентября 2025, 09:22
В России начался единый день голосования
Всего порядка 5 тыс. избирательных кампаний запланированы в 81 регионе России. Политика
191
В центре внимания
12 сентября 2025  12:05
135
12 сентября 2025  10:33
206
12 сентября 2025  09:58
245
12 сентября 2025  09:22
196
11 сентября 2025  13:29
430
