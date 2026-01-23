Я нашел ошибку
На Почте Самарской области большинство сотрудниц с именем Татьяна работают почтальонами
в Приволжье мужчина украл телефон у бывшей избранницы
В Самаре услугами самозанятых пользуются 18% компаний
Крупный сбой в работе интернета произошёл 22 января в Промышленном районе Самары
США официально вышли из ВОЗ, не заплатив $260 млн долга
Самарские пчёлы и пчеловоды хотят свой праздник
Подозрительный пешеход в Тольятти оказался наркодилером
В рамках акции «Студенческий десант» сызранские транспортные полицейские встретились со студентами
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В Госдуму внесли законопроект для защиты от "эффекта Долиной"

В Госдуму внесли законопроект для защиты от "эффекта Долиной"

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин внес на рассмотрение парламента законопроект, призванный ограничить возможность признавать сделки с жильем недействительными. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе, отмечают "Известия".

Предлагается внести изменения в ч.2 ст. 179 Гражданского кодекса РФ, добавив положение, согласно которому сделку с недвижимостью не могут признать недействительной, если покупатель не знал об обмане потерпевшего третьими лицами.

"Законопроект направлен на устранение законодательного пробела, выявленного в правоприменительной и судебной практике при оспаривании сделок, совершенных под влиянием обмана третьими лицами", – говорится в пояснительной записке.

Согласно проекту, закон обяжет продавца доказать, что покупатель знал или должен был знать о факте обмана.

Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
22 января 2026  17:10
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
22 января 2026  10:50
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
21 января 2026  12:23
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
21 января 2026  11:34
