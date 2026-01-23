В Госдуму внесли законопроект для защиты от "эффекта Долиной"

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин внес на рассмотрение парламента законопроект, призванный ограничить возможность признавать сделки с жильем недействительными. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе, отмечают "Известия".

Предлагается внести изменения в ч.2 ст. 179 Гражданского кодекса РФ, добавив положение, согласно которому сделку с недвижимостью не могут признать недействительной, если покупатель не знал об обмане потерпевшего третьими лицами.

"Законопроект направлен на устранение законодательного пробела, выявленного в правоприменительной и судебной практике при оспаривании сделок, совершенных под влиянием обмана третьими лицами", – говорится в пояснительной записке.

Согласно проекту, закон обяжет продавца доказать, что покупатель знал или должен был знать о факте обмана.