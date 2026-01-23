Роскомнадзор заблокировал более 400 VPN-сервисов за 2025 год

За период прошлого года Роскомнадзор заблокировал более 400 VPN-сервисов на территории России. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время доступ ограничивается к 439 сервисам обхода ограничения доступа к противоправной информации», — приводит «РИА Новости» заявление ведомства.

В июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает рекламу VPN-сервисов. Так, за распространение рекламы VPN и аналогичных средств, которые дают доступ к запрещенным сайтам, для граждан РФ будет введен штраф до 80 тыс. рублей, для должностных лиц — до 150 тыс. рублей, для организаций — до 500 тыс. рублей.

Тогда же замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин заявил, что россияне смогут свободно пользоваться VPN-сервисами только в рамках любых законных целей, пишут "Известия".