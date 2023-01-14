АВТОВАЗ может запустить производство электромобилей в Санкт-Петербурге

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Тольяттинский АВТОВАЗ нашел применение бывшему заводу Nissan в Санкт-Петербурге. Там могут начать производить электрокары «е-Нива».

— Новая для завода площадка обладает высоким потенциалом, и компания готова рассматривать для нее дополнительные партнерские проекты, к примеру, производство созданного в Санкт-Петербурге концерном ВКО «Алмаз — Антей» электромобиля «е-Нева», — сообщает РИА Новости со ссылкой на президента АВТОВАЗа Максима Соколова.

В конце 2022 года стало известно, что тольяттинский концерн получил мощности завода Nissan в Санкт-Петербурге. Иностранный автогигант приостановил свою деятельность в России из-за спецоперации.

На АВТОВАЗе объявили, что в Северной столице начнут выпускать автомобили под брендом Lada. Начать производство в Санкт-Петербурге планируют во втором полугодии 2023 года, пишет 63.ру.