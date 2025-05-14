АвтоВАЗ анонсировал запуск новой модификации автомобиля Lada Granta

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Компания "АвтоВАЗ" анонсировала запуск новой модификации автомобиля Lada Granta с увеличенным дорожным просветом – Active Cross. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.

В компании уточнили, что дорожный просвет модели увеличен до 198 мм, а укороченные свесы и гладкое днище без выступающих элементов делают характеристики модели близкими к компактным кроссоверам.

"АО "АвтоВАЗ" объявляет о расширении семейства Lada Granta и запуске новой модификации лифтбека – Active Cross с увеличенным дорожным просветом и защитным обвесом кузова", – следует из сообщения.

Вместе с тем Lada Granta Active Cross будет оснащаться 1,6-литровыми моторами мощностью 90 и 106 лошадиных сил и 5-ступенчатой коробкой передач. В базовую комплектацию войдут две подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений, аудиосистема и другие опции, пишет Смотрим.

"Подробности о комплектациях, ценах и сроках начала продаж будут объявлены дополнительно", – заключили в АвтоВАЗ.

Ранее сообщалось, что компания "АвтоВАЗ" начала продажи обновленных версий автомобилей Lada Granta. В новых комплектациях Club и Quest появились такие функции, как климат- и круиз-контроль. Также были возвращены противотуманные фары, функция задержки выключения головного света и задние электростеклоподъемники.

В АвтоВАЗе подчеркнули, что версии Club и Quest оснащены парктроником, подогревом передних сидений, двумя подушками безопасности, дополнительным пакетом шумоизоляции, а также мультимедийной системой Lada EnjoY Pro.