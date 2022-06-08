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Авторынок России в мае 2022 года сократился на 83,5%

8 июня 2022 13:18
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Авторынок России в мае 2022 года сократился на 83,5%

Российский авторынок продолжает свое падение. Продажи новых легковых автомобилей в России в мае снизились на 83,5% до 24 268 машин. С января по май 2022 года российский авторынок сократился на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 318 114 автомобилей.

Такие данные приводит отчет Ассоциации европейского бизнеса за май 2022 года. Лидерство на российском авторынке продолжает удерживать Lada, продажи которой в прошлом месяце упали на 84% и составили 6012 автомобилей.

На втором месте по объему продаж находится Kia – 3606 машин (-81%). Третью строку занимает Hyundai с показателем 2916 проданных автомобилей (-82%), пишет Обозрение.

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