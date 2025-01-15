Автоэксперт предупредила о вреде парковки в сугробах

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Парковка в сугробах, которых во дворах и парковочных зонах в зимний период становится всё больше, вредна для автомобиля. Об этом рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова, передает «Российская газета» 15 января.

По ее словам, снег и лед могут накапливаться в колесных арках и дисках, что может затруднить поворот передних колес и перемещение элементов системы рулевого управления, также приведет к вибрации при движении. Если вокруг тормозных механизмов оказалось много снега или льда, то стояночный тормоз может «замерзнуть» в задействованном состоянии.

В то же время снег, особенно если он содержит соль или другие химические реагенты, может ускорить процесс коррозии металлических частей автомобиля. Кроме того, в глубоком снегу автомобиль может застрять, а при его освобождении существует риск повредить трансмиссию, если пытаться выехать, резко увеличивая обороты двигателя. Наконец, автомобиль можно повредить в результате наезда на скрытые в сугробе препятствия, предупредила эксперт, пишут "Известия".