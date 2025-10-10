Я нашел ошибку
Главные новости:
Будущие инженеры и технологи познакомились с потенциальными работодателями, с производственными процессами и спецификой будущей работы. 
Студенты из других регионов посетили самарские предприятия
"Я выбрал самый сложный – он предназначен для тех, кто профессионально занимается сельским хозяйством и является специалистом в этой области".
Самарский фермер написал «Агродиктант» на главной площадке выставки «Золотая осень» в Москве
Внимание было сосредоточено на развитии сельского хозяйства, поддержке участников СВО и их семей, сохранении культурного наследия, модернизации инфраструктуры муниципалитета.
Вячеслав Федорищев посетил Приволжский район
Если вы испытываете постоянный стресс, что негативно влияет на ваше здоровье, обратитесь к специалисту для получения профессиональной медицинской помощи.
Эксперт: несколько способов, которые могут помочь повысить стрессоустойчивость
Самаре ночью +6, +8°С, днем +15, +17°С.
11 октября в регионе без осадков, до +18°С
Порядка 1500 жителям будут оказывать медицинскую помощь в современных условиях.
В селе Богдановка завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики
В финале она обыграла соотечественницу Олесю Ильину.
 Дарья Харлова из Самарской области - победитель международного турнира по настольному теннису
Жители города смогут узнать об истории развития авиационной промышленности Куйбышева в годы Великой Отечественной войны.
СОУНБ: специалисты ОДК-Кузнецов расскажут об авиационной промышленности Куйбышева
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Автобусы Самары в среднем едут со скоростью 25 км/час

10 октября 2025 13:06
автобусы Самары в среднем едут со скоростью 25 км/час

По данным исследования, наземный общественный транспорт в крупнейших городах России двигается со средней скоростью всего 20–26 км/ч. Такая скорость складывается с учетом остановок и дорожно-транспортной обстановки. 

На основе данных 2ГИС о среднем времени поездки и протяжённости маршрутов в первой половине 2025 года эксперты журнала Мобилити рассчитали среднюю скорость движения общественного транспорта в городах-миллионниках. В выборке учитывался только наземный транспорт, доступный в конкретном городе: автобусы, трамваи, маршрутки и троллейбусы.

Города

Средняя скорость общественного транспорта

Москва

33 км/ч

Волгоград, Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Пермь, Самара

25–26 км/ч

Новосибирск, Воронеж, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург

20–24 км/ч

Самая высокая средняя скорость движения наземного общественного транспорта — в Москве. Она составила 33 км/ч, что на 6 км/ч больше следующего города в рейтинге. Эксперты связывают такую высокую скорость с наличием выделенных полос для общественного транспорта, а также специальной дорожной разметкой. 

«В Москве есть выделенные полосы для общественного транспорта и обособленные трамвайные пути. Поэтому здесь самая высокая скорость — порядка 33 км/ч. Но дело не только в выделенных полосах. Важную роль играют отдельные фазы светофоров, те же «вафельницы» — специальные разметки c жёлтой сеткой, которые позволяют автобусам перестраиваться или поворачивать без лишних задержек. А еще чтобы оптимизировать работу общественного транспорта, недостаточно просто нарисовать выделенки, как в Москве. Нужно постоянно анализировать его движение и регулярно устранять узкие места, приводить транспортные узлы в порядок», — рассказал Илья Абросимов, технический директор проекта «Мобилитика»

Почему общественный транспорт едет медленно? 

Следом за Москвой идут Санкт-Петербург и Волгоград: в этих городах средняя скорость составила 26 км/ч. Самая низкая скорость движения общественного транспорта в Екатеринбурге: всего 20 км/ч. Чуть выше в Челябинске, Нижнем Новгороде и Краснодаре — 21 км/ч.

«Средняя скорость автобусов в 20–25 км/ч выглядит даже завышенной. Например, в Санкт-Петербурге маршрут автобуса № 1 «Крестьянский переулок — Морской вокзал» составляет 14 километров. От первой до последней остановки он едет 73 минуты. Это всего около 11 км/ч. Автобус не только едет, но и стоит на каждой остановке, а посадка и высадка пассажиров занимают от двух до пяти минут. В итоге реальная скорость оказывается не выше, а иногда даже значительно ниже заявленных 25 км/ч», — комментирует Илья Абросимов, технический директор проекта «Мобилитика».

В Самаре при выезде с улицы Академика Тихомирова на Народную появилась полоса разгона
09 октября 2025, 10:01
09 октября 2025, 10:01
В Самаре при выезде с улицы Академика Тихомирова на Народную появилась полоса разгона
Время проезда по участку сократится минимум вдвое.  Транспорт
В Тольятти предложили полностью запретить электросамокаты
05 октября 2025, 13:53
05 октября 2025, 13:53
В Тольятти предложили полностью запретить электросамокаты
Такую инициативу озвучил депутат городской Думы. Новости Тольятти
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025, 13:59
29 сентября 2025, 13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
В октябре автобусы будут ходить только 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 числа. Транспорт
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
10 октября 2025  10:46
10 октября 2025  10:46
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
10 октября 2025  10:36
10 октября 2025  10:36
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
