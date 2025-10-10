автобусы Самары в среднем едут со скоростью 25 км/час

142

По данным исследования, наземный общественный транспорт в крупнейших городах России двигается со средней скоростью всего 20–26 км/ч. Такая скорость складывается с учетом остановок и дорожно-транспортной обстановки.

На основе данных 2ГИС о среднем времени поездки и протяжённости маршрутов в первой половине 2025 года эксперты журнала Мобилити рассчитали среднюю скорость движения общественного транспорта в городах-миллионниках. В выборке учитывался только наземный транспорт, доступный в конкретном городе: автобусы, трамваи, маршрутки и троллейбусы.

Города Средняя скорость общественного транспорта Москва 33 км/ч Волгоград, Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Пермь, Самара 25–26 км/ч Новосибирск, Воронеж, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург 20–24 км/ч

Самая высокая средняя скорость движения наземного общественного транспорта — в Москве. Она составила 33 км/ч, что на 6 км/ч больше следующего города в рейтинге. Эксперты связывают такую высокую скорость с наличием выделенных полос для общественного транспорта, а также специальной дорожной разметкой.

«В Москве есть выделенные полосы для общественного транспорта и обособленные трамвайные пути. Поэтому здесь самая высокая скорость — порядка 33 км/ч. Но дело не только в выделенных полосах. Важную роль играют отдельные фазы светофоров, те же «вафельницы» — специальные разметки c жёлтой сеткой, которые позволяют автобусам перестраиваться или поворачивать без лишних задержек. А еще чтобы оптимизировать работу общественного транспорта, недостаточно просто нарисовать выделенки, как в Москве. Нужно постоянно анализировать его движение и регулярно устранять узкие места, приводить транспортные узлы в порядок», — рассказал Илья Абросимов, технический директор проекта «Мобилитика»

Почему общественный транспорт едет медленно?

Следом за Москвой идут Санкт-Петербург и Волгоград: в этих городах средняя скорость составила 26 км/ч. Самая низкая скорость движения общественного транспорта в Екатеринбурге: всего 20 км/ч. Чуть выше в Челябинске, Нижнем Новгороде и Краснодаре — 21 км/ч.