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Автобусные маршруты в Самаре откорректируют

31 июля 2021 13:43
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Автобусные маршруты в Самаре откорректируют

В областной столице будут основательно корректировать маршруты автобусов, которые занимаются пассажирскими перевозками. О том, что это было озвучено на заседании круглого стола по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации, сообщает 63.ru.

Автобусные маршруты потребуется поменять, так как того требует взаимодействие двух мегаполисов. Будут формировать магистральные перевозки. Это пока только в планах, но тем не менее работа ведётся.

"Планируется сформировать магистральные маршруты. Их будут обслуживать на больших автобусах. Также будут подводящие маршруты. На них будут подвозить пассажиров из удаленных районов к основным направлениям движения общественного транспорта.", — рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

Чтобы объединить два города, которые разделяют 80 км, возможно будет дано приоритетное движение для общественного транспорта по магистралям. Свои предложения представили специалисты РОСДОРНИИ, которые по заказу регионального Минтранса занимались созданием комплексной транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации, сообщает ГТРК Самара.

Теги: автобус городской транспорт маршрут

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