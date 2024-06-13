Аэропорт «Курумоч» не смог принять два самолета из Екатеринбурга и Москвы

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Массовые сложности с работой самарского аэропорта наблюдались утром сегодня, 13 июня.

Два авиалайнера были вынуждены изменить маршрут, еще как минимум один – задержал вылет.

Как объяснили в пресс-службе аэропорта «Курумоч», борт, летевший в столицу региона из Екатеринбурга, был вынужден вернуться к месту отправления. Самолет из Москвы изменил маршрут и сел на незапланированный аэродром в Казани.

Также объявлена задержка на 1,5 часа еще одного столичного рейса.

«В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, без ограничений на выполнение взлетно-посадочных операций», — сообщили OBOZ.INFO в аэропорту «Курумоч».

Почему возникли сложности с приемом воздушных судов не пояснили. Однако в пресс-службе аэропорта подчеркнули, что говорить о временном закрытии аэропорта – некорректно.