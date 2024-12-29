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Аэрофлот запускает программу субсидированных перевозок между Красноярском и Самарой

29 декабря 2024 11:36
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Аэрофлот запускает программу субсидированных перевозок между Красноярском и Самарой

29 декабря 2024 года, Москва. — Аэрофлот запускает программу субсидированных перевозок между Красноярском и Самарой. Продажа билетов открыта. Регулярные полёты начнутся с 28 января 2025 года. Оператор рейсов — авиакомпания «Россия».

В зимнем сезонном расписании полёты из Красноярска в Самару и обратно будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и воскресеньям.

Билеты в экономический класс по субсидируемым государством тарифам доступны всем желающим. Новый маршрут позволит жителям Среднего Поволжья путешествовать на Дальний Восток с комфортной пересадкой в сибирском хабе Аэрофлота. Также ожидается, что маршрут будет востребован у жителей ДФО, которые смогут летать в Самару через Красноярск, минуя Москву. Ранее авиакомпания сообщала, что запускает программу полётов в пункты Дальнего Востока через Красноярск.

Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении авиакомпании, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования.

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