"Аэрофлот" предлагает пассажирам отмененных рейсов переоформить перевозки по маршрутам других компаний

127

"Аэрофлот" продолжает работу с пассажирами отменённых международных рейсов, предлагая переоформление перевозки по альтернативным маршрутам других авиакомпаний, при наличии такой возможности. Об этом говорится в сообщении "Аэрофлота".

"При этом, ввиду наличия обстоятельств, ограничивающих действия авиакомпании, "Аэрофлот" рекомендует своим пассажирам использовать варианты самостоятельной перевозки по альтернативным маршрутам других перевозчиков. В дальнейшим пассажиры смогут оформить возврат денежных средств за неиспользованную перевозку "Аэрофлотом" в любое время до конца 2022 года и независимо от тарифа, по которому приобретался авиабилет, либо бесплатно переоформить билеты на другие даты до конца 2022 года с сохранением маршрута", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Аэрофлот" будет прикладывать максимальные усилия и принимать активное участие в разработке мероприятий по организации возвращения российских туристов. Компания находится в постоянном взаимодействии с Росавиацией, Ростуризмом и МИД РФ.

Ранее "Аэрофлот" приостановил выполнение всех международных рейсов с 8 марта (за исключением маршрута Москва-Минск), сообщает ФИНАМ.