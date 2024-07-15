22 июля изменится расписание движения пригородных поездов 

181

22 июля в связи с проведением ремонтных работ вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов, сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

1. Поезд № 6567 Мирная (отпр.15.57) – Безенчук (приб.17.35)ОТМЕНЯЕТСЯ;

2. Поезд № 7560 Безенчук (отпр.18.04) – Мирная (приб.19.45)ОТМЕНЯЕТСЯ;

3. Поезд № 7558 Сызрань-1 (отпр.15.08) – Мирная (приб.18.00) проследует

по измененному расписанию Сызрань-1 (отпр.15.11) – Мирная (приб.18.21);

4. Поезд № 7569 Мирная (отпр.17.09) – Сызрань-1 (приб.20.04) на участке

Самара – Сызрань-1 проследует по измененному расписанию

Мирная (отпр.17.09) – Самара (17.34-17.55) – Сызрань-1 (приб.20.24);

5. Поезд № 6577 Мирная (отпр.20.25) – Безенчук (приб.22.04) проследует

по измененному расписанию Мирная (отпр.21.01) – Безенчук (приб.22.40)