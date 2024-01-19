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19 января в Самарской области на участке трассы M5 "Урал" полностью перекрыли движение

19 января 2024 09:55
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19 января в Самарской области на участке трассы M5 "Урал" полностью перекрыли движение

Ограничения ввели на территории Самарской области для всех транспортных средств. Они продлятся до 12:00.

Движение на М5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск-Оренбург с 93-го по 132-й километр остановили из-за продолжающейся в регионе непогоды: снегопада, низовой метели и ограниченной видимости.

Сотрудники Госавтоинспекции просят жителей губернии отказаться от запланированных поездок по федеральной трассе. Автолюбителям, которые уже находятся в пути, рекомендуют заранее найти место остановки или выбирать объездные пути, пишет Сова.

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