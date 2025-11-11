15 и 16 ноября «Ласточки» в регионе заменят обычными электричками

15 и 16 ноября 2025 года в связи с производственной необходимостью производится замена подвижного состава «Ласточка» на состав ЭД4М, сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании.
15 ноября 2025 года
1. поезд № 7141 Самара (отпр.07.30) – Сызрань 1 (приб.09.11)
2. поезд № 7142 Сызрань-1(отпр.09.25) – Самара (приб.11.07)
3. поезд № 7145 Самара (отпр.18.30) – Сызрань 1 (приб.20.10)
16 ноября 2025 года
1. поезд № 7124/7123 Новокуйбышевская (отпр.17.44) – Тольятти (приб.20.07)
2. поезд № 7130/7129 Тольятти (отпр.20.56) – Новокуйбышевская (приб.23.17)
3. поезд № 7142 Сызрань 1(отпр.09.25) – Самара (приб.11.07)
