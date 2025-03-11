13 марта в Самарском бизнес-инкубаторе пройдет стратегическая сессия о развитии транспорта

178

13 марта в Самарском бизнес-инкубаторе пройдет стратегическая сессия, посвященная вопросам совершенствования транспортной инфраструктуры и комплексного развития территорий города.

Мероприятие является частью серии стратегических сессий, направленных на определение ключевых направлений социально-экономического развития города до 2036 года.

Принять участие в обсуждениях социально-экономического развития города до 2036 года может любой желающий: https://www.samadm.ru/media/news/52929/

Также можно предложить свои инициативы на сайте Стратегии: http://стратегия-самара.рф

Все поступившие предложения и рекомендации будут учтены при разработке итогового проекта Стратегии социально-экономического развития городского округа Самара на период до 2036 года.