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13 марта в Самарском бизнес-инкубаторе пройдет стратегическая сессия о развитии транспорта

11 марта 2025 11:18
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13 марта в Самарском бизнес-инкубаторе пройдет стратегическая сессия о развитии транспорта

13 марта в Самарском бизнес-инкубаторе пройдет стратегическая сессия, посвященная вопросам совершенствования транспортной инфраструктуры и комплексного развития территорий города. 

Мероприятие является частью серии стратегических сессий, направленных на определение ключевых направлений социально-экономического развития города до 2036 года.

Принять участие в обсуждениях социально-экономического развития города до 2036 года может любой желающий: https://www.samadm.ru/media/news/52929/

Также можно предложить свои инициативы на сайте Стратегии: http://стратегия-самара.рф

Все поступившие предложения и рекомендации будут учтены при разработке итогового проекта Стратегии социально-экономического развития городского округа Самара на период до 2036 года.

Теги: Акценты В центре внимания

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