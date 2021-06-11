12 июня общественный транспорт в Самаре будет работать в усиленном режиме

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В День России, 12 июня, для удобства горожан общественный транспорт будет работать в усиленном режиме. Это необходимо, прежде всего, для обеспечения транспортного сообщения между центром Самары и отдаленными районами, то есть теми площадками, на которых запланировано проведение праздничных мероприятий.

Так, доставка и вывоз горожан из футбольной фан-зоны, расположенной на стадионе "Солидарность Арена", будут организованы следующим образом.

Трансляция матча Чемпионата Европы «Россия – Бельгия» состоится 12 июня в 23:00. До 23:00 доставка болельщиков будет осуществляться трамваями маршрутов №№ 11, 12, 25 до конечной остановки (разворотного кольца), а также автобусами маршрутов №№ 1,50, 67, 96, 205, 295. Вывоз – по окончании матча, с 01:00 13 июня трамваями маршрутов №№ 11, 12, 25 – с конечной остановки (разворотного кольца), автобусами маршрутов №№ 1, 50, 67, а также №№ 96, 205, 295, 268 – с пересечения ул. Дальней и 7 проезда, в районе Южной парковки.

Обращаем внимание болельщиков на трассы следования автобусов:

- автобусы маршрута № 50 проследуют до остановки «Улица Батайская»;

- автобусы № 67 – до Крутых Ключей;

- автобусы № 1 – до железнодорожного вокзала;

- автобусы № 96 – до остановки «Улица Тухачевского»;

- автобусы №№ 205 и № 295 – до Речного вокзала;

- автобусы № 268 – до остановки «Станция метро «Победа»».

Вывоз по всем вышеуказанным маршрутам общественного транспорта будет осуществляться до 01:30.

Для желающих приехать на стадион на автомобиле будут работать все парковки без ограничений.

Приняты меры для организация вывоза жителей Самары с праздничного мероприятия, которое пройдет на площади Куйбышева.

Завтра, 12 июня, по завершении праздничного мероприятия – с 23:00 будут поданы автобусы маршрутов №№ 34, 41, 50, 4, 48д, 80, 207, 215, 217, 247, 266, 295. Они будут ожидать пассажиров на улице Самарской на участке от улицы Красноармейской до улицы Льва Толстого.

Также для вывоза будут предоставлены трамваи маршрутов №№ 3, 5, 20, 22. Посадка на трамвайные маршруты №№ 5, 20 и 22 будет осуществляться на остановке «Красноармейская/Галактионовская»; трамваи маршрута № 5 проследуют до стадиона «Солидарность Арена». Трамваи маршрута № 3 будут ожидать пассажиров на остановке «Улица Галактионовская», расположенной по улице Красноармейской.

Фото: администрация Самары