В центре Самары заканчивается возведение нового элитного жилого комплекса «Гранд Империал»

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Cтоимость квартир в комплексе достигает 10 миллионов рублей. Многоэтажная «свечка» в границах улиц Галактионовской, Чкалова, Самарской и Маяковского выглядит почти законченной. ЖК «Гранд Империал» — это вторая очередь жилого комплекса, расположенного в Ленинском районе. Первая очередь получила название «Империал».

По словам застройщиков, площадь квартир в новом жилом доме достигает 163 квадратных метров. В этот метраж входят два балкона, лоджия, два санузла, кухня-ниша и четыре жилые комнаты.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, между тем, новый «Империал» не очень-то похож на настоящего «гранда». Современная высотка гордо поднимается над соседними даже не домиками, а деревянными избушками, которые помнили Мамая. Ну что же, какие Бермуды – такие и треугольники…