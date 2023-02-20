В центре Самары хотят застроить пустырь

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В Самаре пройдут общественные обсуждения по проекту жилой застройки пустыря в самом центре города. Бизнесменов интересуют сразу три земельных участка в границах улиц Ульяновская, Самарская, Галактионовская и Ярмарочная.

— Заявитель ООО «Специализированный застройщик «Трансгруз» просит предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков, — следует из документов.

Сейчас, помимо застройки 120-го квартала, «Трансгруз» осваивает территорию у Центрального автовокзала. Подробнее о проекте — в нашем обзоре.

Участок, который интересует застройщиков, находится в зоне исторического поселения Самары. По нему также начались общественные обсуждения. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте управления госохраны объектов культурного наследия. Границы исторического поселения региональное правительство определило в декабре 2019 года. Здесь будут действовать особые условия застройки, но пока их не утвердили, пишет 63.ру.