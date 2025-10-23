в третьем квартале в Самаре арендодатели снижали стоимость сдаваемых квартир в более чем четверти объявлений

183

Благодаря отслеживанию изменения стоимости в объявлениях, арендаторы могут снимать понравившуюся квартиру более выгодно — в рамках бюджета или даже ниже запланированной стоимости.

По данным сервиса Яндекс Аренда, в третьем квартале 2025 года в Самаре в 26,1% объявлений о сдаче квартир в долгосрочную аренду собственники снижали стоимость. Средняя скидка* в городе составила 10%. Самара входит в пятерку мегаполисов с самым заметным снижением ставки долгосрочной аренды в объявлении. Больший дисконт отмечается только в Казани (-11,1%).

Чуть более чем в 68% всех объявлений о долгосрочной аренде арендодатели в Самаре не меняли стоимость во время поиска жильца. Повышение стоимости в третьем квартале в городе произошло только в 5,8% объявлений. В среднем ставка увеличивалась на 12,9%.

Наиболее значительный дисконт в объявлениях о долгосрочной аренде отмечался в сегменте трехкомнатных квартир — в среднем собственники такого жилья в Самаре снижали цену на 10,6% (в 29,6% объявлений). Снижение стоимости в сегменте студий составило 9,1% (15,4% объявлений), однокомнатных квартир — 8,9% (23,2% объявлений), двухкомнатных — 10% (30,7% объявлений).

По данным Яндекс Аренды, в третьем квартале 2025 года в городах-миллионниках доля объявлений о сдаче квартир в долгосрочную аренду, где собственники снижали стоимость, составила 30,1%. Средний дисконт — 9,2%.

Наибольшая доля арендных квартир со снижением стоимости в объявлении в третьем квартале отмечалась в Краснодаре (44%), Воронеже (41,4%), Екатеринбурге (40,4%), Санкт-Петербурге (38,4%) и Москве (37,7%).

Городами-миллионниками с самым значительным снижением ставки в объявлении стали Казань (-11,1%), Краснодар (-10%), Воронеж (-10%), Челябинск (-10%) и Самара (-10%).

Чуть более чем в 65% объявлений стоимость долгосрочной аренды в мегаполисах не меняется и только в 4,6% — арендодатели повышают ставку: в среднем на 10,8%.

«В третьем квартале на рынке долгосрочной аренды традиционно отмечалась высокая сезонная активность. Число просмотров объявлений о сдаче квартир в долгосрочную аренду в среднем по мегаполисам выросло на 19,3% относительно второго квартала и на 11% относительно первого. В условиях повышенной активности арендаторов в последние три месяца квартиры сдавались быстрее всего. И даже несмотря на высокие сезонные показатели, многие собственники оставались довольно гибкими в вопросах ценообразования. Арендодатели шли на снижение, если понимали, что не укладываются с вопросом сдачи жилья в запланированные сроки, что позволяло арендаторам снимать подходящие варианты, которые изначально чуть превышали их запланированный бюджет, а в некоторых случаях даже экономить», — комментирует Роман Жуков, руководитель сервиса Яндекс Аренда.