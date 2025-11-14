Я нашел ошибку
Документ предусматривает, в частности, строительство в Сергиевском районе газопровода-отвода с ГРС «Калиновка» и межпоселкового газопровода с подключением к действующим газовым сетям.
Вячеслав Федорищев и Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026–2030 годы
Фигурантка надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене.
В Самаре финансовый директор организации, подозревается в даче взятки
Самарскую область на всероссийском семинаре-совещании представляют министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов и председатель Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.
Опыт реализации молодежных инициатив в Самарской области обсудили на Всероссийском семинаре «Время молодых» в Перми
Общая протяженность участков коллекторов, подлежащих реконструкции, составит более 1,2 км.
В Самаре стартовала реконструкция ливневой канализации
Спасатели из разных подразделений соревновались в семи дисциплинах.
В ГУ МЧС СО подвели итоги ежегодной спартакиады
Около 300 спортсменов в возрасте до 24 лет соревнуются в фехтовании на шпагах.
В Самаре стартовали соревнования по фехтованию на призы Министра спорта РФ Михаила Дегтярева
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +7, +9°С.
15 ноября в регионе местами небольшой дождь, до +10°С
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В Самарской области завершается капремонт ключевого моста на маршруте Самара - Тольятти

14 ноября 2025 16:13
159
Капитальный ремонт моста через реку Курумку на автодороге Волжский  Курумоч  «Урал», входящей в маршрут движения Самара – Тольятти, вышел на завершающий этап. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни. В ходе капитального обновления искусственного сооружения увеличена пропускная способность участка за счет расширения проезжей части с 8 до 10 метров. Это обеспечит бесперебойное движение для 7,5 тысяч автомобилей, проезжающих здесь ежедневно.

Работы на мостовом переходе, который располагается в черте села Курумоч, начались в июле 2025 года и кардинально преобразили объект, построенный более 50 лет назад. Вместо устаревших металлических пролетов установлены арочные конструкции высокой прочности, способные эффективно перераспределять нагрузку от проезжей части на опоры и боковые элементы.

Для обеспечения безопасности и долговечности объекта применены передовые инженерные решения: укрепление опор с помощью габионных конструкций и укладка трехслойного асфальтобетонного покрытия с износостойким верхним слоем из щебёночно-мастичной смеси.
Сейчас подрядчик завершает асфальтирование тротуаров и выполняет работы по разбору объездной дороги, которая была организована на время ремонта.

Строители успешно справились со сложными геологическими условиями. «Здесь сыпучие грунты, болотистая местность – приходилось делать отсыпку, устанавливать шпунтовые ограждения и сваи. Постоянно откачивали воду, переносили русло от одной опоры к другой», – рассказал директор подрядной организации Анатолий Ткачев.

Значимость обновленного моста уже оценили жители Курумоча и сотрудники экстренных служб. Новое качественное покрытие и расширенная проезжая часть позволили сократить время в пути для бригад Волжской районной больницы.

«Мы постоянно ездим по местному мосту. Раньше приходилось стоять в пробке и часто ремонтировать машину. Теперь проблема решилась. Дорога ровная, удобная, и мы быстрее доезжаем к пациентам», – рассказала фельдшер бригады неотложной медицинской помощи Елена Агай, которая оказывает помощь жителям семитысячного поселка Курумоч и ближайших населенных пунктов.

Особое внимание в проекте уделено безопасности для пешеходов. Вдоль моста построены новые тротуары с барьерными ограждениями, которые связали часть села Курумоч с остановочным пунктом. «Мост сделан прекрасно, и движение стало беспрерывным. Сейчас доделывают тротуар – это большое подспорье для людей, которые спускаются к остановке. Конструкция хорошая и, уверен, прослужит долго», – поделился впечатлениями житель поселка Дмитрий Карпинский.

Напомним, реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, находится на особом контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Всего до конца 2025 года в регионе будет приведено в нормативное состояние 19 мостовых сооружений общей протяженностью почти 1265 погонных метров в 15 районах области. На сегодняшний день работы на 15 объектах уже завершены. Приоритет при планировании ремонтов отдается мостам, расположенным на единственных дорогах, связывающих удаленные населенные пункты с социальной и транспортной инфраструктурой.

