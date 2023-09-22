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В Самарской области в августе ввели меньше жилья

22 сентября 2023 10:39
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В Самарской области в августе ввели меньше жилья

В августе текущего года на территории Самарской области ввели в эксплуатацию 308 тысяч кв. м. жилых площадей.

Эта информация опубликована на сайте единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф).

По сравнению с аналогичным показателем прошлого года цифра снизилась на 28%. Хотя в целом за восемь месяцев отставание от прошлогодних показателей незначительное – всего 2% (совокупно с января по август в регионе ввели 1,22 млн кв. м. жилых помещений). Большую часть введенного жилья – 805 тысяч кв. м. — по-прежнему составляет индивидуальное строительство, а на многоквартирные дома приходится лишь 415 тысяч кв. м. По этим сегментам отставание от аналогичных показателей прошлого года — 6% и 8% соответственно.

Всего перед Самарской областью на текущий 2023 год стоит задача построить 2,192 млн кв. м. жилья.

По состоянию на август этот план выполнен чуть более чем на 55%, пишет Обоз.инфо.

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