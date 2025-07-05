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В Самарской области состоялся первый Градостроительный совет

5 июля 2025 11:37
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В Самарской области состоялся первый Градостроительный совет

В пятницу, 4 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел первый Градостроительный совет.

 В силу вступило постановление правительства, утверждающее положение об особенностях проектов КРТ в регионе. Теперь ключевые решения по участкам будут согласовывать с профильными ведомствами до конкурса.

«Еще одно новшество – обязательное создание архитектурно-градостроительной концепции, так называемого мастер-плана. Это документ, в котором прописаны все аспекты проекта: от инфраструктуры до транспортной доступности», 
— рассказал Вячеслав Федорищев.

Ответственным органом назначили Министерство градостроительной политики.

Теги: В центре внимания

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