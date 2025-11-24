Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре введут новые правила перемещения автомобилей для уборки снега
В Самаре продолжат обновлять инфраструктуру электротранспорта
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
В самарском Росреестре прошла лекция Общества «Знание» на тему защиты от мошенников
В Самарской области разворачивается битва концессионеров за магистраль «Центральная»
В Богатовском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадали двое
Два пожара вчера произошли в Похвистневском районе: горели бани
Архитектуру будущего обсудили в Тюмени, участвовали самарцы
Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области разворачивается битва концессионеров за магистраль «Центральная»

24 ноября 2025 12:24
92
Руководству Самарской области предложено реализовать уже две альтернативных концессии по превращению проспекта Карла Маркса в платную скоростную магистраль «Центральная» — от структур Газпромбанка и «Автобана», пишет Обоз-инфо.

Правительство Самарской области в настоящий момент изучает сразу две частные концессионные инициативы строительства новой дороги по проспекту Карла Маркса — магистрали «Центральная». О первой из них стало известно еще в мае. Тогда же были названы и инициаторы концессии — консорциум ГК «Бамтоннельстрой-Мост» (БТС) и финансирующий его работы Газпромбанк (ГПБ). В концессионеры была выдвинута дочерняя структура ГПБ — ООО «Инфраструктура России — Обход Курска» («ИФР — Обход Курска»).

Для Газпромбанка это отнюдь не первая попытка войти в тему «Центральной». Проект уже обсуждался для реализации на условиях государственно-частного партнерства в 2012 году, когда Самарскую область возглавил Николай Меркушкин. Регион выделил средства на доработку проекта, сделанного в 2005-2008 гг., и они были освоены в 2013-2015 гг. Проектировщиком выступило АО «Трансмост», которое также входит в группу «БТС». Однако на этап строительства за пять лет тема так тогда и не вышла. А потом и вовсе перестала обсуждаться. Особенно когда на «Центральную» выделили средства из бюджета области, чтобы довести участок от Обводной Самары до Ракитовского шоссе.

Однако на пути первого и, казалось бы, явного фаворита теперь появился конкурент — другой соискатель возможности заработать на «стройке века» в Самарской области. С инициативой о концессии в «Белый дом» вышло ООО «Концессионная строительная компания №15», которое входит в группу АО «Дорожно-строительная компания «Автобан».

Группа получила не лучшее реноме в регионе, реализовав проект строительства платной магистрали «Обход Тольятти» на условиях концессии, которая легла тяжким бременем на бюджет Самарской области. Ежегодно из казны требуется выделять по 9-11 млрд рублей в год, чтобы компенсировать недостаточный трафик на Обходе Тольятти.

Однако с концессией на «Центральную», по данным ряда осведомленных источников «СО», «Автобан» решил сделать ход конем, предложив профинансировать строительство полностью за счет внебюджетных средств. Оно оценивается в 74,1 млрд рублей. Более того, в инициативе «Автобана» прописано, какую выгоду получит регион в виде поступлений от НДС и налога на прибыль (54,6 млрд рублей), а также сверхдоходов от взимания платы за проезд (3,9 млрд).

Оценили ли уже в «Белом доме» столь широкий жест? Возможно, так совпало, но 10 октября Вячеслав Федорищев заявил о снятии запрета с новых концессионных соглашений, заявив при этом на заседании правительства: «Про магистраль «Центральную» не забудьте… Необходимо как можно быстрее выходить на этот объект. Здесь допустима форма концессионного соглашения».

23 ноября 2025  16:13
"Крылья Советов" дома обыграли "Ростов" - 2:0
834
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
23 ноября 2025  11:38
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
1564
В Самаре прошел первый день фестиваля
22 ноября 2025  20:18
В Самаре прошел первый день фестиваля "Друг человека": ФОТО
696
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
22 ноября 2025  12:52
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
614
В Самаре в
22 ноября 2025  11:39
В Самаре в "Экспо-Волге" 22 ноября стартовал фестиваль "Друг Человека". 
570
