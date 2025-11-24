В Самарской области разворачивается битва концессионеров за магистраль «Центральная»

92

Руководству Самарской области предложено реализовать уже две альтернативных концессии по превращению проспекта Карла Маркса в платную скоростную магистраль «Центральная» — от структур Газпромбанка и «Автобана», пишет Обоз-инфо.

Правительство Самарской области в настоящий момент изучает сразу две частные концессионные инициативы строительства новой дороги по проспекту Карла Маркса — магистрали «Центральная». О первой из них стало известно еще в мае. Тогда же были названы и инициаторы концессии — консорциум ГК «Бамтоннельстрой-Мост» (БТС) и финансирующий его работы Газпромбанк (ГПБ). В концессионеры была выдвинута дочерняя структура ГПБ — ООО «Инфраструктура России — Обход Курска» («ИФР — Обход Курска»).

Для Газпромбанка это отнюдь не первая попытка войти в тему «Центральной». Проект уже обсуждался для реализации на условиях государственно-частного партнерства в 2012 году, когда Самарскую область возглавил Николай Меркушкин. Регион выделил средства на доработку проекта, сделанного в 2005-2008 гг., и они были освоены в 2013-2015 гг. Проектировщиком выступило АО «Трансмост», которое также входит в группу «БТС». Однако на этап строительства за пять лет тема так тогда и не вышла. А потом и вовсе перестала обсуждаться. Особенно когда на «Центральную» выделили средства из бюджета области, чтобы довести участок от Обводной Самары до Ракитовского шоссе.

Однако на пути первого и, казалось бы, явного фаворита теперь появился конкурент — другой соискатель возможности заработать на «стройке века» в Самарской области. С инициативой о концессии в «Белый дом» вышло ООО «Концессионная строительная компания №15», которое входит в группу АО «Дорожно-строительная компания «Автобан».

Группа получила не лучшее реноме в регионе, реализовав проект строительства платной магистрали «Обход Тольятти» на условиях концессии, которая легла тяжким бременем на бюджет Самарской области. Ежегодно из казны требуется выделять по 9-11 млрд рублей в год, чтобы компенсировать недостаточный трафик на Обходе Тольятти.

Однако с концессией на «Центральную», по данным ряда осведомленных источников «СО», «Автобан» решил сделать ход конем, предложив профинансировать строительство полностью за счет внебюджетных средств. Оно оценивается в 74,1 млрд рублей. Более того, в инициативе «Автобана» прописано, какую выгоду получит регион в виде поступлений от НДС и налога на прибыль (54,6 млрд рублей), а также сверхдоходов от взимания платы за проезд (3,9 млрд).

Оценили ли уже в «Белом доме» столь широкий жест? Возможно, так совпало, но 10 октября Вячеслав Федорищев заявил о снятии запрета с новых концессионных соглашений, заявив при этом на заседании правительства: «Про магистраль «Центральную» не забудьте… Необходимо как можно быстрее выходить на этот объект. Здесь допустима форма концессионного соглашения».