В Самарской области льготникам выдали землю, где запрещено строить

137

В Самарской области возбудили уголовное дело о халатности чиновников. Скандалом заинтересовали в центральном аппарате СК.

«В Самарской области льготной категории граждан выделили земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Однако позже стало известно, что строительство на указанных участках запрещено. Отмечается, что соответствующая документация утрачена, люди не были об этом своевременно уведомлены, что повлекло причинение значительного материального ущерба и нарушение их прав», — описали суть проблемы следователи.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Самарской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Похожее дело о халатности в Самаре расследуют еще с 2022 года. Возбудили дело из-за расселения граждан из зоны строительства станции метро «Театральная».

На ситуацию еще давно обращал внимание Александр Бастрыкин. От самарских следователей требовали отчет, почему расследование так затянулось и превратилось в волокиту, пишет 63.ру.