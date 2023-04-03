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В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная»

3 апреля 2023 18:18
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Завершён монтаж ниппельного кольца (оно необходимо для того чтобы на старте проходки разрабатываемая порода не вытеснялась наружу в котлован).

На текущий момент завершены работы по сооружению монтажно-щитовой камеры на улице Галактионовской, предназначенной для осуществления проходки левого перегонного тоннеля метрополитена от станции «Театральная» до станции «Алабинская» с применением тоннелепроходческого комплекса. Также на финишной прямой этап работ по монтажу ТПМК, протяженность которого, напомним, составит 88 метров.

«Основные детали ТПМК уже смонтированы: выполнена укрупнительная сборка самого щита, смонтирован ротор, технологические тележки, транспортный мост, состоящий из двух частей – передней и задней, для транспортера.В настоящее время проводятся мероприятия по подаче электрического питания для выполнения пусконаладочных работ, опробывания систем и технических устройств ТПМК», рассказал представитель подрядной организации

Кроме этого, завершены работы по монтажу стартовых металлоконструкций: рамы упора и адаптерного кольца, от которого метр за метром ТПМК с помощью домкратов будет отталкиваться вперед, а с помощью блокоукладчика монтировать сборную железобетонную обделку.
Отметим, что доставка тюбингов к месту их монтажа осуществляется блоковозками

Также завершён монтаж ниппельного кольца (оно необходимо для того чтобы на старте проходки разрабатываемая порода не вытеснялась наружу в котлован). Благодаря ему грунт будет подаваться через внутреннюю часть ТПМК по конвейерной ленте

Вместе с тем для обеспечения подачи блоков сборной железобетонной обделки и выдачи породы полученной при проходке ТПМК смонтирован башенный кран грузоподъемностью 20т, его планируется задействовать на весь период проходки левого перегонного тоннеля

Одновременно с этим ведутся работы по устройству второй монтажно-щитовой камеры, расположенной на перекрестке улиц Полевой и Ново-Садовой (монтажно-щитовая камера предназначена для осуществления проходки правого перегонного тоннеля метрополитена)

На данном участке уже завершены общестроительные работы по устройству ограждающих конструкций, разработке и креплению котлована. В настоящее время ведутся работы по устройству конструкции стартовой монолитной плиты.

К середине апреля планируется завершить обустройство котлована для дальнейшей возможности монтажа и укрупнительной сборке второго тоннелепроходческого комплекса, сообщает пресс-служба министерства строительства Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба министерства строительства Самарской области

Теги: Самара

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