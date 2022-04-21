В Самаре застройщикам раздадут 30 кварталов

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Стали известны новые детали проекта по комплексному развитию территорий в Самаре. В первую очередь вошло 30 кварталов. 25 из их находится в районе Безымянки, остальные — в исторической части города. Об этом на совещании в правительстве сообщил глава регионального Минстроя Николай Плаксин.

По задумке чиновников, застройщики смогут получить кварталы через аукционы. Им предстоит расселить жильцов старых домов и снести эти здания. На освобожденной площадке они смогут построить новое жилье. Причем для того чтобы привлечь инвесторов, правила для них смягчили, пишет 63.ру.

— Большую часть перечисленных кварталов объединяет их расположение в зоне влияния станций самарского метрополитена. Площадь этой территории составляет 113 гектаров, потенциал — около 3 миллионов квадратных метров нового жилья, — рассказал Николай Плаксин.

Министр уже говорил, что выбор обусловлен предоставлением региону кредита из федерального бюджета на завершение строительства первой линии метрополитена. Чтобы получить деньги, власти обязались не только вовремя платить взносы, но и обеспечить строительство нового жилья на Безымянке. Очевидно, федеральные и региональные чиновники считают, что это позволит обеспечить пассажиропоток для метрополитена. Ведь первая ветка связывает центр города с Безымянкой.

По словам Николая Плаксина, территории разделены на 12 лотов. По первым двум — 1-й квартал поселка Мехзавод и 766-й квартал в Кировском районе — в ближайшее время планируется проведение аукционов. Остальные лоты находятся в разной степени готовности: администрация Самары готовит проекты решений о комплексном развитии этих территорий, собирает мнения граждан, проживающих в ветхих домах. По итогам этой работы будут окончательно определены границы площадок, участвующих в программе. Несколько адресов уже известны.

При этом пополнить список могут еще 4 площадки в поселке Управленческом общей площадью 12 гектаров — в границах улиц Восьмого Марта, Сергея Лазо, Парижской коммуны, Кузнецова, Красногвардейской, Симферопольской, Солдатской и Ногина. После сноса ветхих домов с жилой площадью 25 тысяч квадратных метров там планируют построить около 200 тысяч квадратных метров нового комфортного жилья.

Глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил при формировании параметров застройки учитывать мнения экспертов и окончательное решение принимать на городском градостроительном совете.