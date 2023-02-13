В Самаре застройщика проблемного ЖК «Космолет» могут признать банкротом

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С соответствующим заявлением в самарский арбитраж обратился Фонд развития территорий.

Фонд развития территорий обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском, в котором просит признать банкротом ООО «Кольцо». Данная компания был образована в 2012 году с целью завершения строительства одного из проблемных объектов Самарской области – 14-этажного многоквартирного жилого дома на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии в Советском районе Самары. Рядом расположены парк Дружбы, парк имени Гагарина, Ботанический сад и парк «Молодежный».

Положительное заключение госэкспретизы застройщик получил в 2017 году, строительство нового жилого комплекса, получившего название ЖК «Космолет», началось с 2018 года. ЖК будет иметь три 32-этажные секции.

Заседание по этому делу назначено на 6 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что помощь в завершении этого строительства окажет инвестор. Завершение работ запланировано на 4 квартал 2023 года, пишет СитиТраффик.