В Самаре утвердили стоимость 1 квадратного метра жилья для молодых семей

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В мэрии Самары определились с нормативом стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на третий квартал 2021 года. Эту сумму чиновники будут использовать для расчета социальных выплат молодым семьям на покупку недвижимости.

— Стоимость 1 квадратного метра жилья в третьем квартале 2021 года будет равна 36 тысячам 674 рублям, — следует из постановления, подписанного мэром Еленой Лапушкиной.

Постановление уже вступило в силу. Оно распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

Интересно, что чуть меньше 12 месяцев назад, в 4-м квартале 2020 года, чиновники Самары утвердили точно такую же стоимость 1 квадратного метра.

По планам властей, до 2025 года в Самаре по программе «Молодой семье — доступное жилье» должны получить 1160 семей, пишет 63.ру.