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В Самаре территорию бывшего ЗИМа начали готовить к застройке

22 февраля 2022 11:44
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В Самаре территорию бывшего ЗИМа начали готовить к застройке

В Самаре на площадке, где ранее находился завод имени Масленникова, началась подготовка к застройке. Территорию ждет преображение. 

Участок с высоты птичьего полета показал самарский видеоблогер Евгений Щекин. Судя по всему, вдоль улицы Липецкой строители подготовили опоры для ограждения. Помимо этого, на территории заметны строительные вагончики. 

"Хотелось бы, чтобы в дальнейшем здесь было самое красивое место в Самаре!"

"Гуляла там вдоль берега и было жгучее желание увидеть эту территорию", - писали самарцы в комментариях

Напомним, ранее сообщалось о том, что саму улицу расширят до четырех полос, построят бульвар, проведут соответствующие инженерные сети, освещение и ливневки. Предполагается, что комплексная застройка территории бывшего ЗИМа приятно удивит местных жителей и гостей губернии.

Также в 2022 году будут расселены еще несколько тысяч жителей Самарской области из аварийных домов. Информация была озвучена в пятницу, 18 февраля,  на очередном заседании регионального правительства, пишет ГТРК Самара.

Фото: Евгений Щекин/YouTube.com

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