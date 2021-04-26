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В Самаре собираются построить общежития СамГУПС

26 апреля 2021 11:55
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В Самаре собираются построить общежития СамГУПС

Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства будет принято после слушаний. 

Власти Самары назначили публичные слушания, после которых будет решаться вопрос о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 18 779 квадратных метров. Расположен он в Советском районе города на улице Свободы, 2А, 2Б, 2В в квартале 584. 

Согласно документации там планируется возвести общежитие с предельной высотой 55 метров. 

Слушания будут проведены в срок с 24 апреля по 15 мая 2021 года, а экспозицию проекта можно увидеть в здании департамента градостроительства Самары с 1 мая по 11 мая. 

Напомним, еще в 2019 году упомянутые участки были переведены в общественно-деловую зону для размещения объектов учебного и научного назначения, пишет СитиТраффик. 

Теги: общественные слушания САМГУПС строительство

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