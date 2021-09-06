Проекты НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» были представлены почетным гостям

197

Впервые в этом году День знаний в СамГУПС – Вузе-участнике НОЦ «Инженерия будущего» прошёл в новом, необычном формате: на площадке Поволжского музея железнодорожной техники, расположенном на учебном полигоне университета, для первокурсников и гостей состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов вуза и самарского уличного театра «Пластилиновый дождь».

1 сентября Самарский государственный университет путей сообщения посетили почетные гости - первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Кобзев, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, председатель дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на Куйбышевской железной дороге Альберт Премилов, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Почетные гости приняли участие в торжественной церемонии награждения обучающихся СамГУПС, наиболее успешно проявивших себя в учебной и общественной деятельности.



В День знаний коллектив Самарского государственного университета путей сообщения был удостоен Памятной медали «За строительство Крымского моста» и грамоты Президента Российской Федерации Владимира Путина. Награды и.о. ректора СамГУПС Максиму Гаранину вручил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Медаль вручается гражданам и организациям, внесшим значительный вклад в строительство Крымского моста. Глава региона выразил слова благодарности холдингу «РЖД» за реализацию совместных проектов на территории Самарской области, и немалая заслуга в этом коллектива транспортного университета. Сегодня СамГУПС – университетский комплекс железнодорожного транспорта, представленный филиалами в 11 регионах страны. В вузе обучается свыше 22 тыс. человек. Университет реализует широкий спектр образовательных программ высшего образования.



Выпускники университета востребованы не только в Самарской области, но и далеко за ее пределами. Крупнейший партнёр вуза – компания ОАО «РЖД». Кроме того, СамГУПС – участник Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Учеными СамГУПС разрабатывается ряд перспективных проектов по развитию транспортной инфраструктуры Самарской области и страны, открываются возможности для лидерства в международном образовательном пространстве.

Высокопоставленным гостям представили лабораторию университета – «Газомоторное и водородное топливо», которая была открыта в 2020 году, где рассказали о тех возможностях и компетенциях, которые открываются перед обучающимися на базе этой лабораторий.

В этот праздничный день в воздух с праздничной площадки полетели яркие шары из быстроразлагаемого материала. В завершении мероприятия состоялось традиционное вручение студенческого билета с развлекательной программой.

В ходе праздничных мероприятий первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Кобзев осмотрел экспозицию Поволжского музея железнодорожной техники, а также познакомился с перспективными разработками ученых комитета по передовым транспортным системам: СамГУПС, ООО «Поволжская инженерная академия», которые могут поспособствовать достижению высоких результатов для лидерства в научно-технологическом развитии и подготовке высококвалифицированных кадров.