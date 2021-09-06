Проекты НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» были представлены почетным гостям

Я нашел ошибку
Главные новости:
Выставка посвящена 435-летней годовщине основания Самары и истории празднования этого знаменательного события.
В Самаре готовят открытие выставки «День города: история и традиции»
Сейчас она находится в СИЗО.
В Белоруссии по статье о клевете на президента Александра Лукашенко задержали россиянку
В Самаре в этом году в суды направлено 343 административных материала в отношении нарушителей масочного режима в общественном транспорте.
Масочный режим в общественных местах – одна из важных мер снижающая риски заражения коронавирусом
Они не только более надёжны, но и безопасны. 
«РКС-Самара»: водопроводные «мини-колодцы» - коверы  идут на смену привычным 
80% от них - мужчины.
Татьяна Голикова заявила, что порядка трети россиян умирают в трудоспособном возрасте  
Сильнодействующее вещество – сибутрамин весом 85,66 грамм выявили в посылке из Казахстана.
Самарские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза опасного препарата для похудения
"В последние недели предприятие было вынуждено, к сожалению, останавливать конвейер из-за сложившейся ситуации с поставкой комплектующих."
Дмитрий Азаров обсудил поставку комплектующих на АВТОВАЗ с руководством «Роберт Бош Самара»
Встреча завершилась победой «Крыльев» со счетом 4:1.
Обзор матча «Урал» – «Крылья Советов»
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.95
0.1
EUR 86.57
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре готовят открытие выставки «День города: история и традиции»
Сегодня Отрадный отмечает 65-летний юбилей
Игроки "Крыльев" Иван Ломаев и Иван Сергеев спели с болельщиками шлягер "3 сентября" в караоке
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Проекты НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» были представлены почетным гостям

6 сентября 2021 14:01
197
Проекты НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» были представлены почетным гостям

Впервые в этом году День знаний в СамГУПС – Вузе-участнике НОЦ «Инженерия будущего» прошёл в новом, необычном формате: на площадке Поволжского музея железнодорожной техники, расположенном на учебном полигоне университета, для первокурсников и гостей состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов вуза и самарского уличного театра «Пластилиновый дождь». 

1 сентября Самарский государственный университет путей сообщения посетили почетные гости - первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Кобзев, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, председатель дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на Куйбышевской железной дороге Альберт Премилов, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Почетные гости приняли участие в торжественной церемонии награждения обучающихся СамГУПС, наиболее успешно проявивших себя в учебной и общественной деятельности.


В День знаний коллектив Самарского государственного университета путей сообщения был удостоен Памятной медали «За строительство Крымского моста» и грамоты Президента Российской Федерации Владимира Путина. Награды и.о. ректора СамГУПС Максиму Гаранину вручил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Медаль вручается гражданам и организациям, внесшим значительный вклад в строительство Крымского моста. Глава региона выразил слова благодарности холдингу «РЖД» за реализацию совместных проектов на территории Самарской области, и немалая заслуга в этом коллектива транспортного университета. Сегодня СамГУПС – университетский комплекс железнодорожного транспорта, представленный филиалами в 11 регионах страны. В вузе обучается свыше 22 тыс. человек. Университет реализует широкий спектр образовательных программ высшего образования. 


Выпускники университета востребованы не только в Самарской области, но и далеко за ее пределами. Крупнейший партнёр вуза – компания ОАО «РЖД». Кроме того, СамГУПС – участник Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Учеными СамГУПС разрабатывается ряд перспективных проектов по развитию транспортной инфраструктуры Самарской области и страны, открываются возможности для лидерства в международном образовательном пространстве.
Высокопоставленным гостям представили лабораторию университета – «Газомоторное и водородное топливо», которая была открыта в 2020 году, где рассказали о тех возможностях и компетенциях, которые открываются перед обучающимися на базе этой лабораторий. 
В этот праздничный день в воздух с праздничной площадки полетели яркие шары из быстроразлагаемого материала. В завершении мероприятия состоялось традиционное вручение студенческого билета с развлекательной программой.
В ходе праздничных мероприятий первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Кобзев осмотрел экспозицию Поволжского музея железнодорожной техники, а также познакомился с перспективными разработками ученых комитета по передовым транспортным системам: СамГУПС, ООО «Поволжская инженерная академия», которые могут поспособствовать достижению высоких результатов для лидерства в научно-технологическом развитии и подготовке высококвалифицированных кадров.

Фото по теме
Теги: Дмитрий Азаров НОЦ НОЦ «Инженерия будущего» САМГУПС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Студенческая команда ТГУ (Вуза-участника НОЦ «Инженерия будущего») стала первой в общекомандном зачёте Всероссийских инженерных соревнований «Солнечная регата»
06 сентября 2021, 13:45
Студенческая команда ТГУ (Вуза-участника НОЦ «Инженерия будущего») стала первой в общекомандном зачёте Всероссийских инженерных соревнований «Солнечная регата»
Участие в соревнованиях приняли 19 школьных и студенческих команд со всей России. Образование
230
Дмитрий Азаров рассказал о разработках НОЦ «Инженерия будущего»
07 августа 2021, 11:12
Дмитрий Азаров рассказал о разработках НОЦ «Инженерия будущего»
Он принял участие в дискуссии «Университеты – центры умного развития регионов». Общество
2299
Дмитрий Азаров обсудил с руководителем образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой вопросы развития науки и образования в регионе.
05 августа 2021, 17:02
Дмитрий Азаров пригласил Елену Шмелеву войти в наблюдательный совет НОЦ «Инженерия будущего»
Дмитрий Азаров обсудил с руководителем образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой вопросы развития науки и образования в регионе. Политика
1505
В центре внимания
Спортсмены Самарской области завоевали 2 медали на Паралимпиаде в Токио
6 сентября 2021  13:51
Спортсмены Самарской области завоевали 2 медали на Паралимпиаде в Токио
180
В Самарский областной клинический кардиодиспансер им. В.П. Полякова поступили два новых аппарата УЗИ
6 сентября 2021  13:09
В Самарский областной клинический кардиодиспансер им. В.П. Полякова поступили два новых аппарата УЗИ
287
6 сентября 2021  11:32
Сентябрь приготовил метеозависимым два серьезных испытания, предупреждают самарские медики
134
В Самаре 11 и 15 сентября 2021 года откроются три круглогодичные продуктовые ярмарки
6 сентября 2021  11:00
В Самаре 11 и 15 сентября 2021 года откроются три круглогодичные продуктовые ярмарки
307
Автобусы №6а в Самаре с 6 сентября начали ходить по-другому
6 сентября 2021  10:55
Автобусы №6а в Самаре с 6 сентября начали ходить по-другому
281
Весь список