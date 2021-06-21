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в СамГУПС прошла интерактивная Ночь открытых дверей

21 июня 2021 13:22
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в СамГУПС прошла интерактивная Ночь открытых дверей

В минувшую пятницу, 18 июня, в Самарском государственном университете путей сообщения стартовала приёмная кампания 2021 года. Приём документов от вчерашних школьников начался с масштабной профориентационной акции «Ночь открытых дверей». Посетили мероприятие свыше 800 гостей, в том числе школьники, их родители, семьи железнодорожников с детьми.

Как отметил и.о. ректора СамГУПС Максим Гаранин, впервые в этом году мероприятие проходило в очном формате на учебном полигоне университета и на площадке Поволжского музея железнодорожной техники на улице Литвинова в Самаре.

«В Ночь открытых дверей университет по традиции открывает для своих друзей внутренний мир вуза, когда абитуриенты и их родители, жители города имеют возможность воочию увидеть, чем живёт современный транспортный вуз, а также понять, насколько интересно учиться в таком вузе», - сказал Максим Гаранин.

…Сразу на входе всем участникам, уходящим в Ночь открытых дверей, раздавали «студенчески зачётки» и карту-путеводитель по интерактивным площадкам. Для удобства перемещения по полигону желающие смогли воспользоваться прокатом электросамокатов от ООО «Бэнч райд» официального партнёра сервиса шеринга зелёных электросамокатов «Карусель» в Самарской области. Специалисты «Карусели» провели разъяснительную работу с посетителями о правилах безопасного катания на самокатах в городских условиях. Провели инструктаж по эксплуатации и ответили на вопросы посетителей. Будущие студенты и их родители смогли сами попробовать сервис, оценить все удобства использования современного и экологически чистого транспорта в Самаре.

Участники «Ночи открытых дверей» должны были пройти все активности – сдать необычные зачёты по истории железной дороги, транспортным специальностям, прослушать открытые лекции и ответить на вопросы ЕГЭ, получить отметки, и в конце мероприятия предъявить зачётку приёмной комиссии.

Организаторы постарались учесть интересы каждой возрастной группы. Например, на площадке тира ребята с удовольствием стреляли из пневматической винтовки и спортивного лука, затем могли потренироваться в разборке и сборке автомата Калашникова, на площадке факультета «Подвижной состав и путевые машины» совершить виртуальную поездку на локомотиве за пультом управления машиниста на тренажёре электровоза.

Особенный интерес вызвала площадка, на которой можно было сделать видео на память с эффектом Slowmotion на фоне локомотивов. Съёмка проводилась в учебном ангаре университета при помощи видеоспиннера. За такими аттракционами и родители вставали в очередь, чтобы самим с удовольствием сдать необычные «зачёты». За успешные отметки гости получали поощрительные призы, а «самые-самые активные» – комплекты беспроводных наушников. 

По словам ответственного секретаря приёмной комиссии университета Степана Цыганова, для гостей праздника были подготовлены многочисленные интерактивные площадки – тир и лазертаг, съёмка с видеоспиннером, фотозона, аквагрим и творческие конкурсы, катание на самокатах, площадки по транспортной безопасности, робототехнике, автомобильная лаборатория, а также площадки Центра профориентационной работы и довузовской подготовки, на которых можно было узнать секреты подготовки к ЕГЭ. И, конечно, все желающие получили полную информацию по специальностям и направлениям подготовки в СамГУПС, познакомились с правилами приема в университет в 2021 году, а также с перечнем вступительных испытаний.

Как рассказал доцент кафедры «Технологии грузовой и коммерческой работы, станции и узлы» факультета Эксплуатация железных дорог СамГУПС Иван Кононов, многих гостей заинтересовало направление подготовки «Техносферная безопасность» и площадка Центра транспортной безопасности. Выпускники вуза по профилю подготовки «Транспортная безопасность» могут работать на любом предприятии железнодорожного транспорта, обеспечивая защиту объектов железнодорожной инфраструктуры от незаконного вмешательства.

Доцент кафедры «Мехатроника, автоматизация и управление на транспорте» Алексей Припутников рассказал гостям об особенностях мехатроники и робототехники на железнодорожном транспорте. Так, уже во время обучения в вузе студенты создают действующие модели роботов, программируют их работу разрабатывают специальные модели пневматического оборудования для промышленности и железнодорожного транспорта.  

Выпускницы 9 класса МБОУ школы №86 (Самара) Полина Аркадьева и Винера Хайбуллина за время праздника успели поучаствовать в танцевальных номерах, пострелять в тире, сделать фото на память и познакомиться со студентами вуза. В скором времени старшеклассницы планируют связать свою судьбу с Самарским колледжем железнодорожного транспорта – структурным подразделением СамГУПС.

Особенно зажигательными были выступления творческих студенческих коллективов и исполнителей. От души выступали с номерами художественной самодеятельности участники студенческих строительных отрядов СамГУПС.

Посетили Ночь открытых дверей не только старшеклассники и жители Самары, но и Чапаевска, Кинеля, Алексеевки. Праздник длился несколько часов, поэтому для гостей был приготовлен буфет с горячей выпечкой и чаем. А завершилась Ночь открытых дверей СамГУПС ярким фейерверком в честь будущих абитуриентов и их побед.


 

    

Теги: ночь открытых дверей САМГУПС

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