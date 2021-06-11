Ночь открытых дверей 18 июня проведет СамГУПС

СамГУПС вновь откроет свои двери для посетителей ночью!
Увлекательно провести время, насладиться интересной программой и подробнее узнать об учебной деятельности университета будет можно уже 18 июня на полигоне учебного корпуса СамГУПС на улице Литвинова.
Ночь открытых дверей – это ежегодное мероприятие, когда любой желающий может совершить удивительное путешествие в жизнь вуза, увидеть то, что скрыто от глаз и на собственном опыте узнать, как это – учиться в СамГУПС.
В программе мероприятия:
Кроме того, посетителей университета ждет интересная экскурсия в Поволжском музее железнодорожной техники под открытым небом, выступление творческих коллективов СамГУПС и многое другое!
Завершится программа праздничным салютом!
Начало мероприятия в 18.00 на площадке учебного корпуса СамГУПС по адресу: ул. Литвинова, 332А
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