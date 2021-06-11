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Ночь открытых дверей 18 июня проведет СамГУПС

11 июня 2021 10:25
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Ночь открытых дверей 18 июня проведет СамГУПС

СамГУПС вновь откроет свои двери для посетителей ночью!

Увлекательно провести время, насладиться интересной программой и подробнее узнать об учебной деятельности университета будет можно уже 18 июня на полигоне учебного корпуса СамГУПС на улице Литвинова.

Ночь открытых дверей – это ежегодное мероприятие, когда любой желающий может совершить удивительное путешествие в жизнь вуза, увидеть то, что скрыто от глаз и на собственном опыте узнать, как это – учиться в СамГУПС. 

В программе мероприятия:

  • - работа творческих площадок, аквагрим, онлайн конкурсы
  • - военно-патриотическая площадка (лазертаг, тир)
  • - видеосъемка с помощью видеоспиннера с эффектом Slowmotion
  • - прокат самокатов
  • - передвижная электротехническая лаборатория
  • - демонстрация ручных и стационарных средств досмотра, систем видеонаблюдения и др. 
  • - робототехника
  • - консультации по вопросам поступления в СамГУПС
  • - розыгрыш брендированных худи и другой сувенирной продукции!

Кроме того, посетителей университета ждет интересная экскурсия в Поволжском музее железнодорожной техники под открытым небом, выступление творческих коллективов СамГУПС и многое другое!

Завершится программа праздничным салютом!

Начало мероприятия в 18.00 на площадке учебного корпуса СамГУПС по адресу: ул. Литвинова, 332А

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Теги: Мероприятия ночь открытых дверей САМГУПС

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