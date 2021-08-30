День знаний в СамГУПС пройдет в новом формате

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1 сентября в Самарском государственном университете путей сообщения состоится торжественная линейка, посвященная Дню знаний и началу нового учебного года.

В этом году линейка будет организована не только для абитуриентов и студентов головного вуза, но и Самарского колледжа железнодорожного транспорта, филиала СамГУПС.

Впервые мероприятие будет проходить на площадке учебного полигона СамГУПС на улице Литвинова, 332. На открытом воздухе планируется присутствие около 1000 человек.

Среди почетных гостей будут присутствовать руководители компании ОАО «РЖД», первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Кобзев Сергей Алексеевич, представители органов власти, главный федеральный инспектор по Самарской области Рожин Юрий Александрович и руководители Куйбышевской железной дороги.

Для всех присутствовавших будет организована насыщенная, развлекательная программа с участием творческих коллективов СамГУПС и самарского уличного театра «Пластилиновый дождь». На отдельно организованной площадке каждый гость мероприятия сможет сделать памятное видео с эффектом Slowmotion на фоне локомотивов.

Всех желающих приглашаем на празднование Дня знаний в СамГУПС!

Начало в 11.00 местного времени, по адресу Литвинова, 332.