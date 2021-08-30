День знаний в СамГУПС пройдет в новом формате

Я нашел ошибку
Главные новости:
Единственным средством защиты от инфекции является профилактика.
В Самарской поликлинике № 14 открыт круглосуточный пункт вакцинации
Для предупреждения заражения в ведомстве рекомендуют при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов носить закрытую защитную одежду.
Роспотребнадзор предупредил о появлении в России комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила
Количество рейдов, охватывающих все виды общественного транспорта, увеличилось до 80 в неделю.
В Самаре не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима
На прошлой неделе самарцы могли увидеть ходячую пирамиду у жилых домов на пересечении улиц Гагарина и Революционной. 
РКС-Самара: Вы всё ещё должник? Тогда пирамида идёт к вам 
В 2021 году Фестивали «Золотой Маски» пройдут в 13 российских городах.
В Новокуйбышевске  состоится фестиваль «Золотая Маска»
Основу выставки составят шесть женских костюмов Ярославской, Тверской, Архангельской, Олонецкой, Брянской и Белгородской губерний.
В Безенчуке состоится открытие выставки «Русский традиционный костюм»
Это позволит Уполномоченному и региональным омбудсменам оперативно реагировать на жалобы о нарушениях избирательных прав.
Уполномоченные по правам человека примут участие в видеонаблюдении за ходом выборов
Посещение спектакля детьми с ограниченными возможностями здоровья во многом стало возможным благодаря новому зданию.
1 сентября в Самарском театре кукол состоится праздник для детей-инвалидов
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.57
-0.42
EUR 86.81
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима
В Новокуйбышевске  состоится фестиваль «Золотая Маска»
На Рощинском полигоне 28 августа состоится закрытие военно-технического форума «Армия-2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

День знаний в СамГУПС пройдет в новом формате

30 августа 2021 13:38
194
День знаний в СамГУПС пройдет в новом формате

1 сентября в Самарском государственном университете путей сообщения состоится торжественная линейка, посвященная Дню знаний и началу нового учебного года.

В этом году линейка будет организована не только для абитуриентов и студентов головного вуза, но и Самарского колледжа железнодорожного транспорта, филиала СамГУПС. 

Впервые мероприятие будет проходить на площадке учебного полигона СамГУПС на улице Литвинова, 332. На открытом воздухе планируется присутствие около 1000 человек. 

Среди почетных гостей будут присутствовать руководители компании ОАО «РЖД», первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Кобзев Сергей Алексеевич, представители органов власти, главный федеральный инспектор по Самарской области Рожин Юрий Александрович и руководители Куйбышевской железной дороги.

Для всех присутствовавших будет организована насыщенная, развлекательная программа с участием творческих коллективов СамГУПС и самарского уличного театра «Пластилиновый дождь». На отдельно организованной площадке каждый гость мероприятия сможет сделать памятное видео с эффектом Slowmotion на фоне локомотивов.

Всех желающих приглашаем на празднование Дня знаний в СамГУПС!

Начало в 11.00 местного времени, по адресу Литвинова, 332.

Теги: 1 сентября День знаний САМГУПС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре состоится уникальное мероприятие, посвященное Дню знаний
30 августа 2021, 12:43
В Самаре состоится уникальное мероприятие, посвященное Дню знаний
Всех участников пригласят на тематические уроки, после которых все смогут отдохнуть и повеселиться на переменках. Общество
225
День знаний пройдёт в российских школах очно
26 августа 2021, 09:04
День знаний пройдёт в российских школах очно
Школы готовы к приему 17 миллионов детей. Образование
609
В Самарской области 1 сентября попросили сделать выходным
07 августа 2021, 12:45
В Самарской области 1 сентября попросили сделать выходным
Многие родители пропустили первую в жизни их ребенка линейку из-за того, что не смогли отпроситься с работы. Образование
1426
В центре внимания
В Самарской области откроется «Школа фермера»
30 августа 2021  13:49
В Самарской области откроется «Школа фермера»
213
Сегодня Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона
30 августа 2021  13:20
Сегодня Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона
240
Сроки запуска троллейбусов в Куйбышевский район Самары перенесли
30 августа 2021  13:12
Сроки запуска троллейбусов в Куйбышевский район Самары перенесли
198
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
30 августа 2021  11:48
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
260
до 13 сентября авторы социально-значимых инициатив могут принять участие в конкурсе от Общественной палаты Российской Федерации
30 августа 2021  10:46
До 13 сентября авторы социально-значимых инициатив могут принять участие в конкурсе от Общественной палаты Российской Федерации
416
Весь список