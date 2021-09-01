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В Самарской области День знаний празднуют 350 тысяч школьников

1 сентября 2021 13:41
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В Самарской области День знаний празднуют 350 тысяч школьников

В Самарской области 1 сентября День знаний празднуют 350 тысяч школьников. Именно столько детей в губернии сядут за школьные парты в новом учебном году. Из них почти 54 тысячи встретили праздник в рядах торжественных линеек - это свыше 40 тысяч первоклашек и почти 14 тысяч учащихся 11 классов.

Как сообщили в Министерстве образования и науки Самарской области, на праздничные линейки пригласили не всех из-за непростой эпидобстановки в регионе. Зато у всех ребят прошли торжественные мероприятия в классах: уроки знаний, уроки, посвященные современной российской науке (2021-й в России - Год науки и технологий), уроки безопасности о ПДД по дороге к дому, а также об интернет-безопасности и профилактики коронавируса.

Мамы учеников рассказали sova.info, что отмена линеек несильно омрачила праздник. Так, по словам жительницы Самары Анны К., поскольку ее дочь пошла в пятый класс, то линейки для ребят средней школы скорее формальность, а вот для первоклассников они, конечно, значимы. Анна поделилась:

-  Как и многие мамы, 1 сентября я работаю. Дочь пошла в 5 класс без сопровождения. В школе было оргсобрание и знакомство с новым классным руководителем.

Еще одна мама, Ирина Б., у которой дочь пошла в пятый класс, напротив, расстроилась, что в этом году не было традиционной линейки.

- Хотелось, чтобы все выстроились на большой площади, устроили концерт, огромной красочной толпой пошли в школу. Вся эта праздничная суета каждый раз возвращает в детство. Надеюсь, что скоро пандемия кончится и у нас снова будут эти приятные хлопоты, ожидания, слезы радости.

В День знаний за безопасностью школьников следят более 1,5 тыс. правоохранителей.

Напомним, что за неделю до начала учебного года все образовательные учреждения проверили с собаками на наличие опасных веществ и взрывных устройств. Такие обследования устраивают регулярно. Как сообщили sova.info в ГУ МВД по Самарской области, за все время ничего опасного в школах ни разу не находили.

В Самарской области 356 учебных заведений, куда привозят детей 667 школьных автобусов.
Перед началом учебного года сотрудники Госавтоинспекции проверили техническое состояние школьного транспорта, водителей тестировали на профпригодность, провели инструктажи.

Также накануне Дня знаний сотрудники Госавтоинспекции обследовали 745 пешеходных переходов у школ. В ближайшее время устранят все недостатки, среди которых самые частые - это отсутствие пешеходных ограждений и искусственных неровностей, а также дорожной разметки.

Как сообщил министр образования и науки региона Виктор Акопьян на оперативном совещании в областном Правительстве, дети Самарской области начали учебный год в отремонтированных школах, где это было необходимо сделать. По его словам, все ученики будут заниматься в очном формате.

Министр также сказал, что в рамках нацпроекта "Образование" в 2021 году введены в эксплуатацию три новых образовательных учреждения, 47 школ получили компьютерное оборудование.

Кроме того, до конца 2021-го завершат строительство второго корпуса школы на Пятой просеке в Самаре и реконструкцию образовательного учреждения в Новокуйбышевске. По данным Минобра, в 2022-2024 годах в регионе планируется строительство еще 12 школ.

 Фото: pixabay.com

Теги: 1 сентября День знаний школьники

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