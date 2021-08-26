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День знаний пройдёт в российских школах очно, сообщил на заседании Госсовета министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, школы готовы к приему 17 миллионов детей.

Также министр рассказал, что Минпросвещения вдвое ускорило темпы капремонта городских и сельских общеобразовательных учреждений.

Кравцов отметил, что министерство рассчитывает ликвидировать третью смену в школах. "Школьным учителям желательно привиться от коронавируса, но эта процедура остаётся добровольной", – добавил министр просвещения, передает Радио Маяк.