В Самаре собираются построить два новых детских сада

В ближайшие пять лет в Самаре должны значительно преобразиться объекты социальной сферы. В городе намерены в том числе построить два детских сада и отремонтировать три школы. О планах рассказал в своем телегам-канале мэр Самары Иван Носков.

Все проекты прописаны в Стратегии развития Самары до 2036 года. По информации главы города, стратегия делится на два этапа по пять лет. На первом этапе у власти стоит задача ввести в эксплуатацию 11 школ, 3 детских сада, благоустроить 75 общественных территорий, построить и реконструировать 9 спортивных объектов, 5 учреждений культуры и 8 объектов дорожного хозяйства.

«Реализацию стратегии официально начинаем со следующего года, но фактически она уже работает. Планируем начать строительство детского сада в границах улиц Дачной, Киевской, Сакко и Ванцетти и проспекта Карла Маркса, детсада в ЖК „Амград“, спроектировать новый корпус школы „Яктылык“ на Александра Матросова, выполнить капитальный ремонт школы № 13 с ремонтом пристроя, школы № 140, школы № 8», — рассказал Иван Носков.

Также глава города собщил, какие изменения ждут и другие объекты социально-культурной сферы:

«Запустим ФОК в Прибрежном, выполним реконструкцию пищеблока центра „Заря“, строительство нового музейно-выставочного центра „Самара Космическая“ с планетарием, начнем подготовку проекта реконструкции дома культуры в поселке Зубчаниновка», пишет 63.ру.