В Самаре построят центр водных видов спорта

Региональное министерство спорта направило в управление капительного строительства плановое задание на возведение центра водных видов спорта в Самаре. Об этом Волга Ньюс сообщили представители ведомства.
"Проект планируется реализовать в 2024–2030 годах. Центр водных видов спорта будет предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований национального и международногоуровня по различным видам спорта в соответствии с правилами, установленными международной федерацией FINA", — сообщили в минспорта.
Плановое задание предусматривает обустройство в здании центра следующих объектов:
Сейчас чиновники ведут поиск земельных участков под строительство центра. Одним из вариантов рассматривается территория, прилегающая к стадиону "Солидарность Самара Арена".
Строительство планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Заявку минспорта будет готовить совместно с минстроем.