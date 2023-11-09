В Самаре построят автостанцию у Кировского рынка

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По информации Министерства строительства Самарской области, в следующем году чиновники планируют реализовать работы по созданию транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Пятилетка».

Представители власти хотят сделать Кировский рынок одним из ключевых аспектов транспортной развязки. Все объекты планируют построить все нужные для автостанции объекты, а на реализацию проекта планируют выделить 287 миллионов 871 тысячу рублей из областного бюджета. Отметим, что разговоры о строительстве автостанции начались еще в 2019 году, пишет АиФ Самара.