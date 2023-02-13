В Самаре под высотную застройку могут отдать три участка в центре города

230

Жители областной столицы обсудят появление точечной застройки в историческом центре Самары. Оповещение о начале очередных общественных обсуждений власти города разметили на официальном сайте мэрии.

Сообщается, что заявитель просит предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков в отношении нескольких территорий суммарной площадью более 2,3 тыс. кв метров. Все участки (769 кв метров, 1028 кв метров, 1581 кв метр) расположены в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной. Предполагается, что здесь появится многоэтажная жилая застройка.

Старт общественным обсуждениям был дан 11 февраля, дата завершения назначена на 4 марта, пишет ГТРК Самара.

Внести свои предложения и замечания горожане могут следующими способами:

в письменной форме посредством официального сайта мэрии,

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара,

посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 18 февраля 2023 г. по 25 февраля 2023 г.