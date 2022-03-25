В Самаре начали сносить уникальное здание ТЦ «Колизей»

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Вместо него собираются строить жилые дома.

Самарский блогер поделился кадрами на которых видно, что исторический торговый центр «Колизей», расположенный в 15-м микрорайоне начали ограждать для сноса. О возможном сносе здания начали говорить еще в начале года. Однако официальной информации о запланированном демонтаже постройки нет.

В начале года арендаторы получили извещения о прекращении аренды. Арендаторы должны были покинуть «Колизей» до 11 марта, а примерно с 15 числа планировалось приступить к демонтажным работам.

На кадрах видео заметно, что рабочие начали устанавливать ограждение около центра по стороне улицы Стара-Загора. Установка ограждения вокруг него косвенно свидетельствует о возможном демонтаже здания. На этом месте может появиться новый жилой комплекс, пишет Обозрение.

Возможный снос торгового центра, который был возведен в Самаре 15 ноября 1994 года, сильно огорчил жителей города. В комментариях самарцы начали делиться воспоминаниями, связанными с «Колизеем»: «Жалко, красивое здание, я помню там покупал плеер на дисках где-то в 2000-м году», «Последний раз был там году в 13 вроде — еще работал. В конце 90х бегал туда картриджи смотреть от Денди», «Да, эпоха! Один из первых торговых монстров», — пишут горожане.

Фото: скрин видео Бобин Сергей