В Самаре на развязке на Ново-Садовой рабочие начали устанавливать освещение

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Появились новые подробности строительства многоуровневой эстакады на Ново-Садовой. Сейчас рабочие устанавливают уличное освещение.

Светильники на эстакаде устанавливают стандартные — натриевые. Они будут освещать как эстакаду, так и давать больше света дороге, что проходит внизу.

Натриевые газоразрядные лампы, используемые часто для наружного типа подсветки, представляют собой современный источник света.

Также для комфорта местных жителей на участке установят шумозащитные экраны. Также территорию планируется благоустроить и установить отбойники. На некоторые отрезки путепровода еще предстоит укладывать асфальтовое покрытие — недавно рабочие начали этим заниматься на участке со стороны ТЦ «Апельсин».

Развязку на Ново-Садовой строят с февраля 2021 года. Изначально путепровод хотели сдать осенью 2023 года, но, по словам губернатора, его могут открыть весной следующего года, пишет 63.ру.

Фото: Александр Карягин / YouTube.com