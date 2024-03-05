В Самаре может появиться новый аэропорт в городской черте

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Это следует из поправок в Генеральный план города, опубликованных на сайте мэрии.



Речь идет о ныне существующем аэродроме «Безымянка». Сейчас он используется для служебных нужд заводов «Авиакор» и «Прогресс». В генплане предлагается сделать его общедоступным для обслуживания грузовых рейсов. Проект предполагается реализовать к 2030 году.



В непосредственной близости от упомянутого аэродрома находится действующий аэропорт Смышляевка, когда-то бывший основными воздушными воротами города Куйбышева. Но в настоящее время он используется только для нужд малой авиации, так как его взлетно-посадочная полоса слишком короткая и не подходит для обслуживания современных лайнеров, пишет Самара Город | Новости Самары.