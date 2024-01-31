В Самаре квадратный метр в новостройках в январе подорожал до 114,7 тысячи рублей

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Рост цен заметили и в Тольятти. За январь в Автограде на 2,9 % (почти до 108,8 тысячи рублей) увеличилась стоимость квадратного метра, пишет Сова.

В среднем сейчас квартира в новом доме самарцам обойдется в 6,7 млн рублей, а тольяттинцам - в 5,8 млн рублей.

В среднем по России цена квартир выросла в январе на 1,7 % до 6,9 млн рублей.

Специалисты портала "Мир квартир" подчеркнули:

- Несмотря на то, что озеро льготной ипотеки быстро иссякает, рост цен на первичном рынке в январе продолжился. Но если так пойдет дальше, то цены в отсутствие спроса могут перестать расти.