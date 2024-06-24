В РФ может появиться льготная ипотека для педагогов проекта "Профессионалитет"

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о предоставлении льготной ипотеки педагогическим работникам в рамках проекта "Профессионалитет".

Как сообщается на сайте Кремля, Владимир Путин утвердил список поручений по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

В перечне говорится, что нужно рассмотреть возможность предоставления льготных ипотечных кредитов педагогам, участвующим в образовательных программах среднего профессионального образования в рамках проекта "Профессионалитет".

Кроме того, президент дал поручение проанализировать практику изъятия детей из семей органами опеки и попечительства. По результатам анализа будут разработаны предложения по улучшению работы этой системы, пишет Смотрим.