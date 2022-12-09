в РФ могут ввести рассрочку на покупку жилья для некоторых категорий граждан

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Минфин, Минстрой, ЦБ и ДОМ.РФ проработают механизм рассрочки для определенных категорий граждан и возможное создание спецсчетов для накопления средств на покупку жилья. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на план мероприятий по реализации принятой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Как пишет газета, профильные министерства разработают дополнительные механизмы для покупки жилья к 2024 году.

Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский назвал рассрочку нужным механизмом для определенных категорий специалистов и граждан. "Логично, если каждый регион такие категории будет определять самостоятельно - в зависимости от потребности в тех или иных профессионалах. Вероятно, это педагоги, медики, узкие специалисты в промышленных отраслях, специалисты IT-отрасли", - рассказал он "Известиям". Депутат также отметил, что рассрочка должна выдаваться на полный срок выплат, при этом региональные власти должны оплачивать за граждан проценты, что соизмеримо с затратами субъектов на оплату аренды жилья для таких специалистов. По мнению Якубовского, такой механизм даст больше гарантий, что работник останется в регионе.

В рамках разработки механизма также предлагается ввести спецсчета в банках для накопления первоначального взноса на ипотеку и снижения за счет этого ставки по кредиту, пишут "Известия". Управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка отметила, что такие счета станут особой категорией депозитов, и предположила, что государство будет субсидировать их. "Допустим, если доходность вклада по рыночным условиям составляет 8%, то при господдержке достигнет 10%", - рассказала она, добавив, что это несколько ускорит процесс накопления средств на первичный взнос по ипотеке.

"Спецсчета можно будет открывать, например, на период стройки дома - это около двух-трех лет. При накоплении за это время до 25% стоимости квартиры ставка по ипотеке может быть снижена по сравнению с рыночной на несколько п. п.", - добавил Александр Якубовский.

В пресс-службе ВТБ "Известиям" расказали, что данная мера положительно отразится на ипотечном рынке, так как позволит не только накопить на первоначальный взнос, но и увеличить сумму сбережений благодаря начислению процентов. Директор департамента разработки продуктов и клиентского сервиса Новикомбанка Елена Трофимова отметила, что мера позволит решить жилищный вопрос гражданам с невысокими доходами и отсутствием средств на первоначальный взнос, а также обеспечит банки дополнительным источником фондирования.