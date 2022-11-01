В Промышленном районе Самары строят новый детский сад

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В границах улиц Стара-Загора, Воронежской, Московского шоссе и проспекта Кирова возводят новое дошкольное учреждение. Детского сада в микрорайоне не хватало, поэтому региональные и городские власти приняли решение о его строительстве.



В детсад смогут пойти 240 малышей, из них 80 в возрасте от года до трех лет – в ясельные группы. Каждую группу полностью оснастят современной мебелью, чтобы сдать садик под ключ.



«Детский сад будет трехэтажным, с отдельными прогулочными зонами для ребят и тремя лифтами. Рядом появятся игровые площадки и пешеходные дорожки, зеленые насаждения и газоны», – сообщила глава Самары Елены Лапушкина по итогам посещения строительной площадки.



В настоящий момент здесь залили фундамент и стены подвального помещения. Сейчас выполняется устройство дренажа, фундаментов и оснований, гидроизоляция фундаментов и оснований, начато устройство несущих конструкций. Строительство идет в соответствии с графиком.



Новый детский сад появится по нацпроекту "Демография", инициированному главой государства.

Фото: пресс-служба правительства СО